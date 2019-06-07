Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Барти и Вондроушова – финалистки Ролан Гаррос

В Париже состоялись женские полуфиналы

  • 07.06.2019 14:11
  • 751 просмотр
  • 10 комментариев
Барти и Вондроушова – финалистки Ролан Гаррос
© Roland-Garros. Эшли Барти

В полуфинале Ролан Гаррос 19-летняя Маркета Вондроушова в двух сетах обыграла Йоханну Конту. Матч продолжался 1 час и 47 минут.

Йоханна Конта (Великобритания, 26) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 6:7 (2)

Соперницей чешской теннисистки по финалу будет Эшли Барти. Она в своем полуфинале в трех сетах обыграла американку Аманду Анисимову. Матч продолжался 1 час и 55 минут.

Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США) – 6:7 (4), 6:3, 6:3

Женский финал Ролан Гаррос состоится завтра, 8 июня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 15:05
    0
    Stelios Komnin, 07.06.2019 14:44
    Не знаю, чешка больше силы вкладывает в стиле Ястремской. Барти больше изматывает, хорошие укороченные.
    Дело в том, что против Барти есть известный рецепт борьбы: играть все время под бэкхенд. Ее слайсы периодически дают сбой. У Вондроушовой очевидных технических проблем нет, она более стабильна.
    Ссылка
    polesse2000
    polesse2000, 07.06.2019 15:05
    -2
    Барти просто молодец. Буду за нее болеть.У нее нет всяких Монфисов , она делом занимается. Хотелось-бы увидеть отличный теннис.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.06.2019 14:44
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:34
    Мне кажется, Вондроушова ей, как минимум, не уступает в технике. В мощи - да, разница есть.
    Не знаю, чешка больше силы вкладывает в стиле Ястремской. Барти больше изматывает, хорошие укороченные.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.06.2019 14:43
    0
    alefteev77, 07.06.2019 14:31
    Вондроушова 19 лет. В Чехии 10 млн народа живет. Сказать, что у нее есть финансы нанять себе самым дорогих тренеров, физиотерапевтов и диетологов - нет конечно. Но чешская теннисистка в 19 лет уже в финале Grand Slam.
    В теннисе важна стабильность. Этого всего лишь "вспышкой" может быть.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.06.2019 14:43
    0
    Нарешті Барті усе виправила
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:34
    0
    Stelios Komnin, 07.06.2019 14:23
    Да, Барти из молодых лучше всех оснащена технически. Но опять же всего бы этого не было при надлежащем отношении и форме лидеров к РГ.
    Мне кажется, Вондроушова ей, как минимум, не уступает в технике. В мощи - да, разница есть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.06.2019 14:31
    +1
    Вондроушова 19 лет. В Чехии 10 млн народа живет. Сказать, что у нее есть финансы нанять себе самым дорогих тренеров, физиотерапевтов и диетологов - нет конечно. Но чешская теннисистка в 19 лет уже в финале Grand Slam.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.06.2019 14:25
    +2
    Сейчас все ведущие эксперты и аналитики тенниса в Украине будут бить себя в грудь и рассказывать как они "знали", что Эшли Барти дойдет до финала.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.06.2019 14:23
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:14
    Именно за этих девчат, как за теннисисток - рад, они заслужили. А вот как человек мне намного симпатичнее Барти. Вспоминается сразу реакция Вондроушовой на тепловой удар Леси на ЮСО.
    Да, Барти из молодых лучше всех оснащена технически. Но опять же всего бы этого не было при надлежащем отношении и форме лидеров к РГ.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:14
    +1
    Именно за этих девчат, как за теннисисток - рад, они заслужили. А вот как человек мне намного симпатичнее Барти. Вспоминается сразу реакция Вондроушовой на тепловой удар Леси на ЮСО.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.06.2019 14:25
    +2
    Сейчас все ведущие эксперты и аналитики тенниса в Украине будут бить себя в грудь и рассказывать как они "знали", что Эшли Барти дойдет до финала.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.06.2019 14:44
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:34
    Мне кажется, Вондроушова ей, как минимум, не уступает в технике. В мощи - да, разница есть.
    Не знаю, чешка больше силы вкладывает в стиле Ястремской. Барти больше изматывает, хорошие укороченные.
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.06.2019 14:31
    +1
    Вондроушова 19 лет. В Чехии 10 млн народа живет. Сказать, что у нее есть финансы нанять себе самым дорогих тренеров, физиотерапевтов и диетологов - нет конечно. Но чешская теннисистка в 19 лет уже в финале Grand Slam.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.06.2019 14:23
    +1
    Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:14
    Именно за этих девчат, как за теннисисток - рад, они заслужили. А вот как человек мне намного симпатичнее Барти. Вспоминается сразу реакция Вондроушовой на тепловой удар Леси на ЮСО.
    Да, Барти из молодых лучше всех оснащена технически. Но опять же всего бы этого не было при надлежащем отношении и форме лидеров к РГ.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:14
    +1
    Именно за этих девчат, как за теннисисток - рад, они заслужили. А вот как человек мне намного симпатичнее Барти. Вспоминается сразу реакция Вондроушовой на тепловой удар Леси на ЮСО.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 15:05
    0
    Stelios Komnin, 07.06.2019 14:44
    Не знаю, чешка больше силы вкладывает в стиле Ястремской. Барти больше изматывает, хорошие укороченные.
    Дело в том, что против Барти есть известный рецепт борьбы: играть все время под бэкхенд. Ее слайсы периодически дают сбой. У Вондроушовой очевидных технических проблем нет, она более стабильна.
    Ссылка
    Stelios Komnin
      Stelios Komnin, 07.06.2019 14:43
    0
    alefteev77, 07.06.2019 14:31
    Вондроушова 19 лет. В Чехии 10 млн народа живет. Сказать, что у нее есть финансы нанять себе самым дорогих тренеров, физиотерапевтов и диетологов - нет конечно. Но чешская теннисистка в 19 лет уже в финале Grand Slam.
    В теннисе важна стабильность. Этого всего лишь "вспышкой" может быть.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.06.2019 14:43
    0
    Нарешті Барті усе виправила
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.06.2019 14:34
    0
    Stelios Komnin, 07.06.2019 14:23
    Да, Барти из молодых лучше всех оснащена технически. Но опять же всего бы этого не было при надлежащем отношении и форме лидеров к РГ.
    Мне кажется, Вондроушова ей, как минимум, не уступает в технике. В мощи - да, разница есть.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности