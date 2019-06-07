Барти и Вондроушова – финалистки Ролан Гаррос

15:27 — Elblanko

15:26 — Zevun

Удачи Сербии, пусть разнесут украину 5-0

15:26 — Elblanko

А шо, лавочніка ніким замінити? Матвієнка з миколинко, можна б було спробувати на зборі.

15:24 — «УАФ – М а ф і я!»

Сербы уже тоже не братушки после Евровидения. У них теперь новые братушки - азербайджанцы. О...

15:22 — «УАФ – М а ф і я!»

Ты тварь запоребриковая в другой новости писала что болеешь против Украины, а теперь за Украину е...