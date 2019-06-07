Барти и Вондроушова – финалистки Ролан Гаррос

В полуфинале Ролан Гаррос 19-летняя Маркета Вондроушова в двух сетах обыграла Йоханну Конту. Матч продолжался 1 час и 47 минут.
Йоханна Конта (Великобритания, 26) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 5:7, 6:7 (2)
Соперницей чешской теннисистки по финалу будет Эшли Барти. Она в своем полуфинале в трех сетах обыграла американку Аманду Анисимову. Матч продолжался 1 час и 55 минут.
Эшли Барти (Австралия, 8) – Аманда Анисимова (США) – 6:7 (4), 6:3, 6:3
Женский финал Ролан Гаррос состоится завтра, 8 июня.
Источник — Sport.ua
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