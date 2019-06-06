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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на седьмое июня

Украинцы на Ролан Гаррос

  • 06.06.2019 23:02
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Ролан Гаррос. Расписание украинцев на седьмое июня
© btu.org.ua

В пятницу, седьмого июня, на корты Ролан Гаррос выйдут Эрик Ваншельбойм и Андрей Медведев.

Эрик Ваншельбойм в дуэте с Эндрю Полсоном из Чехии сыграет поединок 1/4 финала юниорского парного разряда. Их соперниками станут французы Артуро Казо и Арольд Майо. Поединок состоится вторым запуском на корте №14, ориентировочное время начала 13:30 по Киеву.

В случае победы Ваншельбойм и Полсон на том же корте третьим запуском сыграют полуфинал.

Андрей Медведев в дуэте с Хуаном Карлосом Ферреро сразится против французской пары Николя Эскюде / Арно Клеман в рамках «Турнира легенд». Встреча состоится первым запуском на корте №1 Время начала матча - 12:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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