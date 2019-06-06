Ролан Гаррос. Киченок и Остапенко потерпели поражение в четвертьфинале

Девушки провели на корте 1 час и 25 минут. Стартовые семь геймов матча соперницы обменивались брейками, Киченок и Остапенко повели 5:3, но дальше проиграли четыре гейма подряд.

Четвертьфинал

Людмила Киченок/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Элис Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Беларусь, 6) – 5:7, 2:6

Во втором сете Людмила и Алена сделали брейк в первом гейме, после чего до конца игры сумели защитить свою подачу только один раз.

И Людмила Киченок, и Алена Остапенко впервые вышли в четвертьфинал в парной сетке турниров Большого Шлема.