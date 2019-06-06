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Ролан Гаррос. Киченок и Остапенко потерпели поражение в четвертьфинале

Украинка Людмила Киченок завершила выступление в парной сетке Открытого чемпионата Франции

  • 06.06.2019 19:15
  • 306 просмотров
  • 1 комментарий
Ролан Гаррос. Киченок и Остапенко потерпели поражение в четвертьфинале
© ФТУ
Девушки провели на корте 1 час и 25 минут. Стартовые семь геймов матча соперницы обменивались брейками, Киченок и Остапенко повели 5:3, но дальше проиграли четыре гейма подряд.
 
Четвертьфинал
Людмила Киченок/Алена Остапенко (Украина/Латвия) – Элис Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Беларусь, 6) – 5:7, 2:6
 
Во втором сете Людмила и Алена сделали брейк в первом гейме, после чего до конца игры сумели защитить свою подачу только один раз.
 
И Людмила Киченок, и Алена Остапенко впервые вышли в четвертьфинал в парной сетке турниров Большого Шлема.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 06.06.2019 19:46
    0
    Куце немовля вище голови не стрибне...
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 06.06.2019 19:46
    0
    Куце немовля вище голови не стрибне...
    Ссылка
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