Торунь. Костюк и Калинина встретятся в четвертьфинале турнира

Ангелина Калинина, посеянная под третьим номером, первой вышла в четвертьфинале, обыграв квалифаера Карролину Мелигени Родригес Алвес из Бразилии: 6:3, 6:2.

Марта Костюк провела на корте более двух с половиной часов и в трех сетах победила аргентинку Паулу Ормаэчеа: 6:4, 4:6, 7:6(4). Отметим, что в решающем сете украинка проигрывала сопернице со счетом 2:4.

Завтра Калинина и Костюк сыграют друг против друга в четвертьфинале. Это будет первая встреча для наших теннисисток.