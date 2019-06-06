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Торунь. Костюк и Калинина встретятся в четвертьфинале турнира

Украинки поспорят за место в полуфинале турнира ITF в Польше

  • 06.06.2019 17:39
  • 438 просмотров
  • 6 комментариев
Торунь. Костюк и Калинина встретятся в четвертьфинале турнира
© WTA Strasbourg. Марта Костюк
Ангелина Калинина, посеянная под третьим номером, первой вышла в четвертьфинале, обыграв квалифаера Карролину Мелигени Родригес Алвес из Бразилии: 6:3, 6:2.
 
Марта Костюк провела на корте более двух с половиной часов и в трех сетах победила аргентинку Паулу Ормаэчеа: 6:4, 4:6, 7:6(4). Отметим, что в решающем сете украинка проигрывала сопернице со счетом 2:4.
 
Завтра Калинина и Костюк сыграют друг против друга в четвертьфинале. Это будет первая встреча для наших теннисисток.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 06.06.2019 18:08
    0
    Марта вспомнила старое и решила поработать на производителей валидола)))
    Поглядывал краем глаза в майскоре как развивались события.... Ну шо сказать... Лучше бы Марта вообще не подавала, а постоянно играла на приеме
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2019 18:04
    0
    Stanislav Matusevych, 06.06.2019 18:00
    Она уже в заявке на квал. Как и Ангелина с Катариной.
    не знав
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2019 18:00
    0
    dudigo78, 06.06.2019 17:58
    Марті треба входити в топ-200 щоб брати участь в кваліфікації Вімблдону
    Она уже в заявке на квал. Как и Ангелина с Катариной.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2019 17:58
    0
    Марті треба входити в топ-200 щоб брати участь в кваліфікації Вімблдону
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 06.06.2019 17:48
    0
    vizuals, 06.06.2019 17:45
    Марта йде далі
    Можливо, й ні.
    Питання мотивації.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.06.2019 17:45
    0
    Марта йде далі
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 06.06.2019 18:08
    0
    Марта вспомнила старое и решила поработать на производителей валидола)))
    Поглядывал краем глаза в майскоре как развивались события.... Ну шо сказать... Лучше бы Марта вообще не подавала, а постоянно играла на приеме
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2019 18:04
    0
    Stanislav Matusevych, 06.06.2019 18:00
    Она уже в заявке на квал. Как и Ангелина с Катариной.
    не знав
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2019 18:00
    0
    dudigo78, 06.06.2019 17:58
    Марті треба входити в топ-200 щоб брати участь в кваліфікації Вімблдону
    Она уже в заявке на квал. Как и Ангелина с Катариной.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2019 17:58
    0
    Марті треба входити в топ-200 щоб брати участь в кваліфікації Вімблдону
    Ссылка
    Clyde С.
      Clyde С., 06.06.2019 17:48
    0
    vizuals, 06.06.2019 17:45
    Марта йде далі
    Можливо, й ні.
    Питання мотивації.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 06.06.2019 17:45
    0
    Марта йде далі
    Ссылка
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