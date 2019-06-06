Торунь. Костюк и Калинина встретятся в четвертьфинале турнира

Ангелина Калинина, посеянная под третьим номером, первой вышла в четвертьфинале, обыграв квалифаера Карролину Мелигени Родригес Алвес из Бразилии: 6:3, 6:2.
Марта Костюк провела на корте более двух с половиной часов и в трех сетах победила аргентинку Паулу Ормаэчеа: 6:4, 4:6, 7:6(4). Отметим, что в решающем сете украинка проигрывала сопернице со счетом 2:4.
Завтра Калинина и Костюк сыграют друг против друга в четвертьфинале. Это будет первая встреча для наших теннисисток.
Источник — Большой теннис Украины
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Поглядывал краем глаза в майскоре как развивались события.... Ну шо сказать... Лучше бы Марта вообще не подавала, а постоянно играла на приеме
Питання мотивації.
Поглядывал краем глаза в майскоре как развивались события.... Ну шо сказать... Лучше бы Марта вообще не подавала, а постоянно играла на приеме
Питання мотивації.
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