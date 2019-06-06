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Снигур вышла в четвертьфинал юниорского Ролан Гаррос

Сегодня 17-летняя Дарья Снигур проведёт и матч 1/4 финала

  • 06.06.2019 12:50
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Снигур вышла в четвертьфинал юниорского Ролан Гаррос
© БТУ. Дарья Снигур
17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур одержала победу в третьем круге Открытого чемпионата Франции и вышла в четвертьфинал юниорского турнира.

Ролан Гаррос 2019

Девушки. Третий круг

Дарья Снигур (Украина) – Аннерли Пулос (Австралия) – 6:4, 6:3
 
Дарья во второй раз сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. В январе киевлянка стала полуфиналисткой Australian Open, уступив лишь будущей чемпионке Кларе Таусон из Дании.
 
Сегодня Снигур проведёт и матч 1/4 финала Ролан Гаррос, в котором сыграет с победительницей встречи Эмма Наварро (США, 8) – Камилла Бартоне (Латвия, 9).
 
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Источник — Sport.ua

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