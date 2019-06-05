Стаховский проиграл свой первый матч на турнире в Англии

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение в своем стартовом матче на турнире-челленджере Surbiton Trophy в Англии. Дебютируя на траве в этом сезоне, Сергей не сумел справиться с британцем Джеймсом Уордом, 208-й ракеткой мира. Поединок продолжался три сета и длился более двух часов.
ATP Challenger Tour
Сурбитон, Великобритания
Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 12) – Джеймс Уорд (Великобритания) – 7:6 (7:4), 3:6, 4:6
Источник — Sport.ua
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