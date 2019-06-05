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Стаховский проиграл свой первый матч на турнире в Англии

Украинский теннисист неудачно начал травяной сезон

  • 05.06.2019 20:19
  • 218 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский проиграл свой первый матч на турнире в Англии
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел поражение в своем стартовом матче на турнире-челленджере Surbiton Trophy в Англии. Дебютируя на траве в этом сезоне, Сергей не сумел справиться с британцем Джеймсом Уордом, 208-й ракеткой мира. Поединок продолжался три сета и длился более двух часов.
 
ATP Challenger Tour 

Сурбитон, Великобритания

Второй круг
 
Сергей Стаховский (Украина, 12) – Джеймс Уорд (Великобритания) – 7:6 (7:4), 3:6, 4:6
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 05.06.2019 20:27
    0
    мда...
    Ссылка
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 05.06.2019 20:27
    0
    мда...
    Ссылка
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