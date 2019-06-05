Стаховский проиграл свой первый матч на турнире в Англии

Интересно, угадает команду, которая выиграет ЛЧ в следующем году?

А какое отношение выступление наших сборных имеют к воровству бюджетных денег функционерами ФФУ? ...

Слышали? Мы все враги украинского футбола))

20:57 — Вадим Трикоз

Я согласился! Только в счет берет именно украинский этап и не считаем какие-то товарищеские турни...

20:56 — jekаfunny

ВаДо , готов присоединится к спору , или как обычно !?

20:55 — jekаfunny

Давай