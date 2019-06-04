Торунь. Костюк стартовала с победы на 60-тысячнике ITF

Украинская теннисистка Марта Костюк (№206 WTA) уверенно выиграла поединок первого круга на грунтовом 60-тысячнике ITF в польском Торуне.
В стартовом матче 16-летняя украинка отдала всего 2 гейма испанке Нурии Паррисас-Диас (№253 WTA).
Торунь. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Нурия Паррисас-Диас (Испания) – 6:2, 6:0
В следующем раунде Костюк сразится против победительницы матча Робин Андерсон (№176 WTA) – Паула Ормаэчеа (№191 WTA).
Также отметим, что на данном турнире выступят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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