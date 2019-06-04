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УПЛ 12 июня будет решать вопрос по составу участников чемпионата 17:47 — Олександр Бондаренко Потрібно 16 клубів в УПЛ не менше!!!

Торунь. Костюк стартовала с победы на 60-тысячнике ITF 17:43 — sv_2000 И чтобі уже сто пудов играть в квалификации Уима

Новичок Динамо Кадири: сын короля, едва не ставший сантехником 17:39 — dgurkis Сантехник? Это он Грыне унитазы ставил? 17:37 — Олександр Бондаренко Твой страх !!! 17:36 — Олександр Бондаренко Так само как и Шахтер отдал Рака заклятым!!! 17:34 — Forever_young_13 Красников, это ты???????????

Ман Сити не будет покупать левого защитника, оставив Зинченко и Менди 17:38 — Pavel Yakimovich он сделал проще - он сменил родную позицию ему

Виталий МИКОЛЕНКО: «В Зенит не пойду, с Ливерпулем нужно решать» 17:35 — spaceDJ Игореша на радостях повесит на тебя ценник - 30млн.$ и будешь ты пыхтеть в ДК ещё лет 5.