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Торунь. Костюк стартовала с победы на 60-тысячнике ITF

Украинка уверенно выиграла поединок первого круга

  • 04.06.2019 16:43
  • 633 просмотра
  • 2 комментария
Торунь. Костюк стартовала с победы на 60-тысячнике ITF
© WTA Strasbourg. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№206 WTA) уверенно выиграла поединок первого круга на грунтовом 60-тысячнике ITF в польском Торуне.
 
В стартовом матче 16-летняя украинка отдала всего 2 гейма испанке Нурии Паррисас-Диас (№253 WTA).
 
Торунь. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Нурия Паррисас-Диас (Испания) – 6:2, 6:0
 
В следующем раунде Костюк сразится против победительницы матча Робин Андерсон (№176 WTA) – Паула Ормаэчеа (№191 WTA).
 
Также отметим, что на данном турнире выступят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
      sv_2000, 04.06.2019 17:43
    0
    Natam69, 04.06.2019 17:13
    Якщо б Марта виграла цей турнір, добре підтягнулась би в рейтинзі. початок непоганий, але треба виграти ще 4 матчі.
    И чтобі уже сто пудов играть в квалификации Уима
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 04.06.2019 17:13
    +1
    Якщо б Марта виграла цей турнір, добре підтягнулась би в рейтинзі. початок непоганий, але треба виграти ще 4 матчі.
    Ссылка
    Natam69
    Natam69, 04.06.2019 17:13
    +1
    Якщо б Марта виграла цей турнір, добре підтягнулась би в рейтинзі. початок непоганий, але треба виграти ще 4 матчі.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 04.06.2019 17:43
    0
    Natam69, 04.06.2019 17:13
    Якщо б Марта виграла цей турнір, добре підтягнулась би в рейтинзі. початок непоганий, але треба виграти ще 4 матчі.
    И чтобі уже сто пудов играть в квалификации Уима
    Ссылка
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