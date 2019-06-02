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Свитолина сохранит место в топ-10 после Ролан Гаррос

Украинская теннисистка может даже улучшить свою позицию

  • 02.06.2019 21:01
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Свитолина сохранит место в топ-10 после Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Первая ракетка Украина Элина Свитолина (№9 WTA) сохранит место в топ-10 мирового рейтинга после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
На данный момент украинка занимает седьмое место в онлайн-рейтинге, а на турнире осталось всего три теннисистки, которые еще могут обойти украинку.
 
Румынке Симоне Халеп и американке Слоан Стивенс для этого нужно достичь как минимум полуфинала.
 
Еще одной представительнице США Мэдисон Киз потребуется взять титул.
 
Халеп и Киз могут встретиться в полуфинале, Стивенс находится в другой части сетки. Поэтому худший на данный момент вариант с десятым местом теоретически выполним.
 
Напомним, Элина находится в первой десятке с 22 мая 2017 года. За эти два года украинка ни разу не покидала пределы топ-10.

 

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Источник — Sport.ua

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