Свитолина сохранит место в топ-10 после Ролан Гаррос

Первая ракетка Украина Элина Свитолина (№9 WTA) сохранит место в топ-10 мирового рейтинга после завершения Открытого чемпионата Франции по теннису.

На данный момент украинка занимает седьмое место в онлайн-рейтинге, а на турнире осталось всего три теннисистки, которые еще могут обойти украинку.

Румынке Симоне Халеп и американке Слоан Стивенс для этого нужно достичь как минимум полуфинала.

Еще одной представительнице США Мэдисон Киз потребуется взять титул.

Халеп и Киз могут встретиться в полуфинале, Стивенс находится в другой части сетки. Поэтому худший на данный момент вариант с десятым местом теоретически выполним.