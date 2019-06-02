Ролан Гаррос. Вавринка, Федерер и Надаль вышли в 1/4 финала

В воскресенье, второго июня, проходят матчи четвертого круга Ролан Гаррос нижней части мужской одиночной сетки. Отметим, что верхняя часть сетки сыграет в понедельник.

Роджер Федерер в 12-й раз вышел в четвертьфинал турнира, и пятый раз не проиграл ни одного сета в первых четырех раундах.

Рафаэль Надаль в 13-й раз сыграет в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Матч Стэна Вавринки и Стефаноса Циципаса затянулся на 5 часов и 9 минут, попав в тройку самых продолжительных матчей турнира за последние 20 лет.

Ролан Гаррос. 1/8 финала

Роджер Федерер (Швейцария) – Леонардо Майер (Аргентина) – 6:2, 6:3, 6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:7 (6:8), 7:5, 4:6, 6:3, 6:8

Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) – Рафаэль Надаль (Испания) – 2:6, 3:6, 3:6

Кеи Нисикори (Япония) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, матч прерван

Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джокович / Штруфф – Фоньини / Зверев

Тим / Монфис – Хачанов / дель Потро

Нижняя часть сетки

Вавринка – Федерер

Нисикори / Пэр – Надаль