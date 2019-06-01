5 украинцев сыграют в основной сетке юниорского Ролан Гаррос

А потом слушать этот бред про то как ушли много игроков с команды.

Память у него короткая. Он ведь играл против Динамо в ЛЧ. Тот матч завершился со счетом 2-2

19:54 — AdvocatusDei

Не удивлён

19:48 — porto-1977

дели ,не дели а цифры говорят,что в Харькове, Шахтер чужеродное тело,там есть своя команда и на н...

19:43 — porto-1977

я не знаю ,что там скажет "бывалый фаворит",но судя по всему ему есть,что тебе сказать блохастый ...