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5 украинцев сыграют в основной сетке юниорского Ролан Гаррос

Три девушки и два парня попробуют свои силы в юниорском турнире

  • 01.06.2019 18:34
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5 украинцев сыграют в основной сетке юниорского Ролан Гаррос
© btu.org.ua, Дарья Снигур

Со 2-го по 8-е июня состоится юниорской Ролан Гаррос, в котором примут участие 5 украинских теннисистов.

Любовь Костенко в первом круге встретится с Хонг И Коди Вонг из Гонконга.

Дарья Снигур сыграет против немки Александры Вечич, которая прошла квалификацию.

Виктория Петренко, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, встретится с Ане Минтеги дель Ольмо из Испании.

Илья Белобородько начнёт выступление на турнире матчем против итальянца Джулио Дзепьери, посеянного под 12-м номером.

Эрик Ваншельбойм в стартовом матче сыграет против обладателя wild card Батиста Ансельмо из Франции.

Для Костенко, Петренко, Белобородько это дебютный юниорский «Шлем», а Снигур и Ваншельбойм впервые сыграют в основе Ролан Гаррос.

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Источник — Большой теннис Украины

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