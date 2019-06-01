5 украинцев сыграют в основной сетке юниорского Ролан Гаррос

Со 2-го по 8-е июня состоится юниорской Ролан Гаррос, в котором примут участие 5 украинских теннисистов.
Любовь Костенко в первом круге встретится с Хонг И Коди Вонг из Гонконга.
Дарья Снигур сыграет против немки Александры Вечич, которая прошла квалификацию.
Виктория Петренко, которая пробилась в основную сетку через квалификацию, встретится с Ане Минтеги дель Ольмо из Испании.
Илья Белобородько начнёт выступление на турнире матчем против итальянца Джулио Дзепьери, посеянного под 12-м номером.
Эрик Ваншельбойм в стартовом матче сыграет против обладателя wild card Батиста Ансельмо из Франции.
Для Костенко, Петренко, Белобородько это дебютный юниорский «Шлем», а Снигур и Ваншельбойм впервые сыграют в основе Ролан Гаррос.
Источник — Большой теннис Украины
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