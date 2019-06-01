Ролан Гаррос. Л. Киченок без боя вышла в третий раунд в паре

Сегодня во втором раунде Ролан Гаррос в женском парном разряде Людмила Киченок и Елена Остапенко должны были встретиться со словацко-чешским дуэтом Магдалена Рыбарикова/Маркета Вондроушова.
Однако Киченок и Остапенко вышли в третий раунд без боя – Рыбарикова и Вондроушова снялись с матча. Причины такого решения пока не известны.
В 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют с третьим сеяным дуэтом Се Шувэй/Барбора Стрыцова.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.