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Ролан Гаррос. Л. Киченок без боя вышла в третий раунд в паре

Соперницы украинки и Елены Остапенко снялись с матча

  • 01.06.2019 13:54
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Ролан Гаррос. Л. Киченок без боя вышла в третий раунд в паре
© Roland-Garros. Людмила Киченок

Сегодня во втором раунде Ролан Гаррос в женском парном разряде Людмила Киченок и Елена Остапенко должны были встретиться со словацко-чешским дуэтом Магдалена Рыбарикова/Маркета Вондроушова.

Однако Киченок и Остапенко вышли в третий раунд без боя – Рыбарикова и Вондроушова снялись с матча. Причины такого решения пока не известны.

В 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют с третьим сеяным дуэтом Се Шувэй/Барбора Стрыцова.

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Источник — Sport.ua

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