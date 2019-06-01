Ролан Гаррос. Л. Киченок без боя вышла в третий раунд в паре

Сегодня во втором раунде Ролан Гаррос в женском парном разряде Людмила Киченок и Елена Остапенко должны были встретиться со словацко-чешским дуэтом Магдалена Рыбарикова/Маркета Вондроушова.

Однако Киченок и Остапенко вышли в третий раунд без боя – Рыбарикова и Вондроушова снялись с матча. Причины такого решения пока не известны.

В 1/8 финала Киченок и Остапенко сыграют с третьим сеяным дуэтом Се Шувэй/Барбора Стрыцова.