Шафаржова завершила карьеру

Чешская теннисистка Луция Шафаржова провела последний матч в статусе профессиональной теннисистки. В первом раунде парного разряда Ролан Гаррос 32-летняя чешка в дуэте с Доминикой Цибулковой проиграла тандему София Кенин (США) / Андреа Петкович (Германия).
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Луция Шафаржова / Доминика Цибулкова – София Кенин / Андреа Петкович – 4:6, 0:6
Отметим, что Луция успешно выступала и в одиночном разряда. На ее счету 7 титулол WTA, финал Ролан Гаррос (2015) и полуфинал Уимблдона (2014).
В парном разряде Шафаржова в дуэте с Бетани Маттек-Сандс в период с 2015 по 2017 годы пять раз становилась чемпионкой турниров серии Grand Slam.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.