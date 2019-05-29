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Шафаржова завершила карьеру

Чешская теннисистка сыграла свой последний матч

  • 29.05.2019 18:10
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Шафаржова завершила карьеру
© JJlovesTennis
Чешская теннисистка Луция Шафаржова провела последний матч в статусе профессиональной теннисистки. В первом раунде парного разряда Ролан Гаррос 32-летняя чешка в дуэте с Доминикой Цибулковой проиграла тандему София Кенин (США) / Андреа Петкович (Германия).
 
Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда
Луция Шафаржова / Доминика Цибулкова – София Кенин / Андреа Петкович – 4:6, 0:6
 
Отметим, что Луция успешно выступала и в одиночном разряда. На ее счету 7 титулол WTA, финал Ролан Гаррос (2015) и полуфинал Уимблдона (2014).
 
В парном разряде Шафаржова в дуэте с Бетани Маттек-Сандс в период с 2015 по 2017 годы пять раз становилась чемпионкой турниров серии Grand Slam.
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Источник — Twitter

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