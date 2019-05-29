Шафаржова завершила карьеру

Чешская теннисистка Луция Шафаржова провела последний матч в статусе профессиональной теннисистки. В первом раунде парного разряда Ролан Гаррос 32-летняя чешка в дуэте с Доминикой Цибулковой проиграла тандему София Кенин (США) / Андреа Петкович (Германия).

Ролан Гаррос. Первый круг парного разряда

Луция Шафаржова / Доминика Цибулкова – София Кенин / Андреа Петкович – 4:6, 0:6

Отметим, что Луция успешно выступала и в одиночном разряда. На ее счету 7 титулол WTA, финал Ролан Гаррос (2015) и полуфинал Уимблдона (2014).

В парном разряде Шафаржова в дуэте с Бетани Маттек-Сандс в период с 2015 по 2017 годы пять раз становилась чемпионкой турниров серии Grand Slam.