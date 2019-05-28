Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

СВИТОЛИНА: «Для украинского тенниса хорошо, что я сыграю с Козловой»

Украинские теннисистки встретятся во втором круге Ролан Гаррос

  • 28.05.2019 11:46
  • 1821 просмотр
  • 11 комментариев
СВИТОЛИНА: «Для украинского тенниса хорошо, что я сыграю с Козловой»
© wtatennis.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге Ролан Гаррос сыграет против 4-го номера нашей страны - Катерины Козловой.

«В среду я сыграю против Катерины. Мы знаем друг друга очень давно, с 8 лет примерно. Она лишь немного старше меня, и мы часто играли друг с другом, когда росли. Часто противостояли друг другу, но никогда на уровне матча Большого Шлема».

«Мы все еще друзья, иногда общаемся, но сейчас трудно найти время для стабильного общения».

«Будет здорово сыграть со старой подругой. И для украинского тенниса хорошо, что будет такой поединок. Одна украинка точно окажется в третьем раунде», - написала Свитолина для своей колонки на BBC Sport.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 28.05.2019 12:29
    -2
    trasher87 trasher87, 28.05.2019 12:20
    Чому у вас нема мозгу???
    А зачем он им нужен? Им проще без мозгов.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 28.05.2019 12:21
    0
    trasher87 trasher87, 28.05.2019 12:20
    Чому у вас нема мозгу???
    Ну навіть так, вистачає розуму не їздити на росію
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.05.2019 12:20
    -1
    Serhiy (Миколаїв), 28.05.2019 12:17
    Да якось то пофик на обох, одна ватніца, постійно їздить на росію, друга вважає западло за збірну грати.
    Чому у вас нема мозгу???
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.05.2019 12:19
    +1
    Муґунот, 28.05.2019 12:08
    а толку? все-равно же соревнования плей-офф. или хочешь чтобы они пенальти друг дружке били?
    Нет конечно. Я хочу чтобы как можно больше наших девченок было больше на Шлеме. На подъёме сейчас теннис женский наш.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 28.05.2019 12:17
    +1
    Да якось то пофик на обох, одна ватніца, постійно їздить на росію, друга вважає западло за збірну грати.
    Ссылка
    Муґунот
    online
      Муґунот, 28.05.2019 12:08
    +1
    trasher87 trasher87, 28.05.2019 11:51
    И почему ничьих нет в теннисе
    а толку? все-равно же соревнования плей-офф. или хочешь чтобы они пенальти друг дружке били?
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 28.05.2019 12:04
    0
    А Катя то как рада))
    Ссылка
    polesse2000
    polesse2000, 28.05.2019 12:00
    +1
    Да лучше было-бы , что-бы 2 украинки попали в 3 раунд
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 28.05.2019 11:56
    0
    А мне не очень лучше бы играли с другими соперницами
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.05.2019 11:51
    +2
    И почему ничьих нет в теннисе
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 28.05.2019 11:49
    +2
    Я за Козлову
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.05.2019 11:51
    +2
    И почему ничьих нет в теннисе
    Ссылка
    Т. Артём
      Т. Артём, 28.05.2019 11:49
    +2
    Я за Козлову
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 28.05.2019 12:19
    +1
    Муґунот, 28.05.2019 12:08
    а толку? все-равно же соревнования плей-офф. или хочешь чтобы они пенальти друг дружке били?
    Нет конечно. Я хочу чтобы как можно больше наших девченок было больше на Шлеме. На подъёме сейчас теннис женский наш.
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 28.05.2019 12:17
    +1
    Да якось то пофик на обох, одна ватніца, постійно їздить на росію, друга вважає западло за збірну грати.
    Ссылка
    Муґунот
    online
      Муґунот, 28.05.2019 12:08
    +1
    trasher87 trasher87, 28.05.2019 11:51
    И почему ничьих нет в теннисе
    а толку? все-равно же соревнования плей-офф. или хочешь чтобы они пенальти друг дружке били?
    Ссылка
    polesse2000
    polesse2000, 28.05.2019 12:00
    +1
    Да лучше было-бы , что-бы 2 украинки попали в 3 раунд
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 28.05.2019 12:21
    0
    trasher87 trasher87, 28.05.2019 12:20
    Чому у вас нема мозгу???
    Ну навіть так, вистачає розуму не їздити на росію
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    online
      Golhrenshtanga, 28.05.2019 12:04
    0
    А Катя то как рада))
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 28.05.2019 11:56
    0
    А мне не очень лучше бы играли с другими соперницами
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности