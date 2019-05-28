СВИТОЛИНА: «Для украинского тенниса хорошо, что я сыграю с Козловой»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во втором круге Ролан Гаррос сыграет против 4-го номера нашей страны - Катерины Козловой.

«В среду я сыграю против Катерины. Мы знаем друг друга очень давно, с 8 лет примерно. Она лишь немного старше меня, и мы часто играли друг с другом, когда росли. Часто противостояли друг другу, но никогда на уровне матча Большого Шлема».

«Мы все еще друзья, иногда общаемся, но сейчас трудно найти время для стабильного общения».

«Будет здорово сыграть со старой подругой. И для украинского тенниса хорошо, что будет такой поединок. Одна украинка точно окажется в третьем раунде», - написала Свитолина для своей колонки на BBC Sport.