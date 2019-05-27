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Рейтинг ATP. Джокович продолжает уверенно лидировать

Надаль и Федерер – в тройке

  • 27.05.2019 09:26
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Рейтинг ATP. Джокович продолжает уверенно лидировать
© ATP. Новак Джокович
Неделя перед Ролан Гаррос прошла на кортах Лиона и Женевы, где были сыграны два турнира категории ATP Tour 250. В Швейцарии победил Александр Зверев, который укрепился на пятой позиции, во Франции победу праздновал Бенуа Пэр, он вернулся в топ-40.
 
В первой десятке изменений не произошло, практически все отдыхали перед Открытым чемпионатом Франции.
 

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы на прошлой неделе почти не играли, серьезных изменений не произошло.
 

Украинцы в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке Зверев поднялся на семь позиций и уже находится не так далеко от восьмого места, которое дает право выступить на Итоговом турнире в Лондоне.
 

Чемпионская гонка ATP

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Источник — Sport.ua

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