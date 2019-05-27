Рейтинг ATP. Джокович продолжает уверенно лидировать

09:30 — trasher87 trasher87

А он и не уезжал. Живет в двух городах Киеве и Лондоне. Прекрасно себя чухает.

09:23 — zvalenok02

Станешь таким как ахметка поймешь и уедешь из Украины. И не будешь задавать глупых вопросов.

09:18 — Zport.

Кто-то из донецких может ответить почему Ахметов убежал с Украины?

09:17 — _ENJOY

никогда не слышал от тебя хоть маломальского анализа игры, проблем, путей развития и т.д.... одно...

09:00 — Evil

Поверь я с Динамо 1995 года, и придавать самый популярный и самый титулованный клуб нашей страны ...

08:53 — _ENJOY

как ты уже третий год?! хотя сомневаюсь, что ты болельщик динамо

08:52 — Evil

нет как раз твои. вызывать? ато смотрю до вечера можешь полностью прогореть

08:50 — _ENJOY

это твои мечты