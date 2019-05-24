Ястремская/Воскобоева – Дуань/Хань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает борьбу в парном разряде на грунтовом турнире серии International в Страсбурге
Украинка в дуэте с Галиной Воскобоевой из Казахстана сыграет в полуфинале против китайского тандема Дуань Инъин / Синьюнь Хань.
Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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