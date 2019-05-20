Ролан Гаррос. Завацкая и Калинина получили соперниц по квалификации

2:0 и стыковые с ФК Сумы!

22:30 — serg

кстати, Мораес очень вовремя оставил это дыряво-голубое болото, а тепер один из лучших в Шахтере....

22:26 — «УАФ – М а ф і я!»

Я поддерживаю твое возвращение в Беларусь, картошку сажать...

22:22 — turist86

Зінченко вчасно залишив мокшанське болото, а тепер один із кращих в АПЛ! Хіба Малиновський гірший...

22:20 — «УАФ – М а ф і я!»

Если без Ракицкого можно обойтись, то Малиновский очень важный игрок для сборной Украины. И не хо...

22:16 — khatskevich_bog

хороший выбор для малиновского, я поддерживаю переход в спартак

22:15 — «УАФ – М а ф і я!»

Хуже чем кроты, ничего быть не может. Мясо хоть кушать можно. А от кротов один вред