Ролан Гаррос. Завацкая и Калинина получили соперниц по квалификации

Сегодня в Париже состоялась жеребьевка квалификации Ролан Гаррос. У женщин Украину в ней представят две теннисистки – Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.
Калинина в первом раунде квалификации сыграет с румынкой Ириной Барой:
Соперницей Завацкой по первому раунду квалификации будет представительница Бразилии Беатрис Хаддад-Майя:
Основной турнир Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 8 июня.
Источник — Sport.ua
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