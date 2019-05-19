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Марченко и Стаховский узнали соперников в квалификации Ролан Гаррос

Открытый чемпионат Франции будет длиться с 26 мая по 9 июня

  • 19.05.2019 18:49
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Марченко и Стаховский узнали соперников в квалификации Ролан Гаррос
© БТУ. Сергей Стаховский
Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко узнали своих соперников по квалификации Ролан Гаррос.

В первом раунде Открытого чемпионата Франции Стаховский встретится с австралийцем Джеймсом Даквортом. Если победит, то во втором этапе квалификации он сыграет с победителем пары Владимир Игнатик (Беларусь) – Маттео Донати (Италия).
 
В первом раунде оппонентом Марченко будет бельгиец Артур Де Греф. Далее при победе он может сыграть с победителем пары Паоло Лоренци (Италия) — Энцо Куако (Франция).
 
Открытый чемпионат Франции будет длиться с 26 мая по 9 июня (основная сетка).
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Источник — Sport.ua

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