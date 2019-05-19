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Приходько дошел до финала на турнире в Анталье

Также украинец выиграл соревнования в парном разряде

  • 19.05.2019 13:30
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Приходько дошел до финала на турнире в Анталье
© ФТУ. Олег Приходько
Украинский теннисист Олег Приходько проиграл в финале турнира ITF в Турции с призовым фондом $15,000.
 
В главном матче турнира украинец в трех сетах уступил Димитару Кузманову из Болгарии.
 
Анталья. Полуфинал
Олег Приходько (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) –  6:3, 2:6, 1:6
 
 
Отметим, что это был первый одиночный финал Приходько на турнирах ITF World Tennis Tour. Ранее 21-летний теннисист выиграл шесть парных титулов, два из которых в текущем сезоне.
 
Вчера Приходько в дуэте с Михаилом Коровиным из России выиграл в Анталье парный финал.
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Источник — Sport.ua

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