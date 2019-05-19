Приходько дошел до финала на турнире в Анталье

Украинский теннисист Олег Приходько проиграл в финале турнира ITF в Турции с призовым фондом $15,000.
В главном матче турнира украинец в трех сетах уступил Димитару Кузманову из Болгарии.
Анталья. Полуфинал
Олег Приходько (Украина) – Димитар Кузманов (Болгария) – 6:3, 2:6, 1:6
Отметим, что это был первый одиночный финал Приходько на турнирах ITF World Tennis Tour. Ранее 21-летний теннисист выиграл шесть парных титулов, два из которых в текущем сезоне.
Вчера Приходько в дуэте с Михаилом Коровиным из России выиграл в Анталье парный финал.
Источник — Sport.ua
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