Рим. Конта и Плишкова сразятся за титул

На грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоялись полуфинальные матчи.
Чемпионка недавнего турнира в Мадриде Кики Бертенс уступила финалистке Рабата британке Йоханне Конте.
Чемпионка турнира в Рабате Мария Саккари проиграла чешке Каролине Плишковой.
Рим. Полуфинал
Йоханна Конта (Великобритания) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 5:7, 7:5, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:4
В случае победы в финале Плишкова впервые с октября 2017 года вернется в топ-3 мирового рейтинга. В противном случае Бертенс дебютирует в статусе третьей ракетки.
Йоханна Конта может поднятся на 21-е место в мировой классификации, в случае поражения она начнет следующую неделю на 26-й позиции.
Источник — Sport.ua
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