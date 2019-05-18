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Рим. Конта и Плишкова сразятся за титул

Кики Бертенс и Мария Саккари остановились на стадии полуфинала

  • 18.05.2019 21:10
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Рим. Конта и Плишкова сразятся за титул
© InteBNLdItalia. Каролина Плишкова
На грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме состоялись полуфинальные матчи. 
 
Чемпионка недавнего турнира в Мадриде Кики Бертенс уступила финалистке Рабата британке Йоханне Конте.
 
Чемпионка турнира в Рабате Мария Саккари проиграла чешке Каролине Плишковой. 
 
Рим. Полуфинал
Йоханна Конта (Великобритания) – Кики Бертенс (Нидерланды) – 5:7, 7:5, 6:2
Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция) – 6:4, 6:4
 
В случае победы в финале Плишкова впервые с октября 2017 года вернется в топ-3 мирового рейтинга. В противном случае Бертенс дебютирует в статусе третьей ракетки.
 
Йоханна Конта может поднятся на 21-е место в мировой классификации, в случае поражения она начнет следующую неделю на 26-й позиции.
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Источник — Sport.ua

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