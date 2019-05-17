Роджер Федерер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 17 мая, на грунтовом Мастерсе в Риме пройдут матчи 1/4 финала у мужчин.

Поединок Роджер Федерер – Стефанос Циципас состоится третьим запуском на центральном корте после встречи Фернандо Ведаско – Рафаэль Надаль. Время начала матча – не ранее 17:00 по Киеву.

Победитель матча в 1/2 финала встретится с Ведаско или Надалем.