ВИДЕО. Энди Маррея посвятили в рыцари

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в четверг в Букингемском дворце был официально посвящен в рыцари. Церемонию провел принц Чарльз.
О почетном титуле «сэра», который присвоили теннисисту, стало известно в 2016 году, но само посвящение состоялась только 16 мая.
Напомним, зимой Маррею заменили тазобедренный сустав, после чего он проходит реабилитацию и в будущем собирается вернуться на корт.
Отметим, что Энди Маррей является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным победителем турниров Большого шлема.
Источник — BBC
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