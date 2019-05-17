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ВИДЕО. Энди Маррея посвятили в рыцари

Церемонию провел принц Чарльз

  • 17.05.2019 09:29
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ВИДЕО. Энди Маррея посвятили в рыцари
© BBC
Экс-первая ракетка мира Энди Маррей в четверг в Букингемском дворце был официально посвящен в рыцари. Церемонию провел принц Чарльз.
 
О почетном титуле «сэра», который присвоили теннисисту, стало известно в 2016 году, но само посвящение состоялась только 16 мая.
 
Напомним, зимой Маррею заменили тазобедренный сустав, после чего он проходит реабилитацию и в будущем собирается вернуться на корт.
 
Отметим, что Энди Маррей является двукратным олимпийским чемпионом и трехкратным победителем турниров Большого шлема.
 

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Источник — BBC

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