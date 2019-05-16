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Федерер отыграл матчболы и победил Чорича

Судьба матча была определена по итогам тай-брейка в решающем 3-м сете

  • 16.05.2019 21:29
  • 599 просмотров
  • 1 комментарий
Федерер отыграл матчболы и победил Чорича
© Twitter. Роджер Федерер

На турнире ATP Tour Masters 1000 в Риме знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер прошел в следующий круг соревнований благодаря победе над хорватом Борной Чоричем. Судьба матча была определена по итогам тай-брейка в решающем 3-м сете. При этом швейцарец отыграл два матчбола в решающем гейме и вышел в 1/4 финала.

ATP Tour Masters 1000. Рим (Италия). 3-й раунд.

Роджер Феререр (Швейцария) – Борна Чорич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 7:6 (9:7)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.05.2019 21:57
    0
    Хреново играл, если честно..... А его бэкхенд напомнил самые его ужасные образцы игры на грунте.... Просто грузи ему, желательно закручивай повыше и долго ждать ошибки не прийдется.
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    sv_2000
    online
      sv_2000, 16.05.2019 21:57
    0
    Хреново играл, если честно..... А его бэкхенд напомнил самые его ужасные образцы игры на грунте.... Просто грузи ему, желательно закручивай повыше и долго ждать ошибки не прийдется.
    Ссылка
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