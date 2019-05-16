Федерер отыграл матчболы и победил Чорича

На турнире ATP Tour Masters 1000 в Риме знаменитый швейцарский теннисист Роджер Федерер прошел в следующий круг соревнований благодаря победе над хорватом Борной Чоричем. Судьба матча была определена по итогам тай-брейка в решающем 3-м сете. При этом швейцарец отыграл два матчбола в решающем гейме и вышел в 1/4 финала.
ATP Tour Masters 1000. Рим (Италия). 3-й раунд.
Роджер Феререр (Швейцария) – Борна Чорич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 7:6 (9:7)
Источник — Sport.ua
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