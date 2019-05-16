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ФОТО. Свитолина надела вышиванку и поздравила украинцев с праздником

Лучшая украинская теннисистка празднует День вышиванки

  • 16.05.2019 11:40
  • 5257 просмотров
  • 10 комментариев
ФОТО. Свитолина надела вышиванку и поздравила украинцев с праздником
© Instagram. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила украинцев с Международным днем вышиванки и похвасталась своей уникальной вышивкой.
 
«Сегодня вся страна празднует День вышиванки – день украинского оберега! Надень вышиванку – поддержи Украину!», - подписала фотографию Свитолина.
 

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
    Sashamar, 16.05.2019 15:03
    0
    Сергей Руденко, 16.05.2019 13:12
    Где новость о том, что Элина оплатила полностью операцию Лопатецкой?
    Та хоч тут:
    https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto7274708.shtml
    До речі: Марта тільки що здолала Фогель, гравця топ-100
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 16.05.2019 13:43
    +5
    а фту только деньги может воровать а девочкам помочь не может всем нашим девочкам здоровья и ещё больших успехов и побед на тбш и во всех будущих играх.сражениях на корте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 16.05.2019 13:20
    +10
    alefteev77, 16.05.2019 12:36
    Украинский язык игнорирует. Сборную игнорирует.
    Зато ти "язык" не ігноруєш !
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 16.05.2019 13:12
    +3
    Где новость о том, что Элина оплатила полностью операцию Лопатецкой?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 13:11
    +11
    симон петлюра, 16.05.2019 12:31
    Эля оплатила операцию Даше
    Лапатецкой
    Да, за Дашу Элине отдельное спасибо. Видимо, ее фонд уже начал работу.
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 16.05.2019 12:53
    +4
    alefteev77, 16.05.2019 12:36
    Украинский язык игнорирует. Сборную игнорирует.
    іронія
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 16.05.2019 12:36
    -15
    Украинский язык игнорирует. Сборную игнорирует.
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 16.05.2019 12:31
    +19
    Эля оплатила операцию Даше
    Лапатецкой
    Ссылка
    KREKER
      KREKER, 16.05.2019 12:16
    +14
    Вишиванка - один з символів України, який ідентифікує нас як націю.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
      Golhrenshtanga, 16.05.2019 11:57
    -12
    А где этот чорнобривец,который также удачно выступил в Риме
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 16.05.2019 12:31
    +19
    Эля оплатила операцию Даше
    Лапатецкой
    Ссылка
    KREKER
      KREKER, 16.05.2019 12:16
    +14
    Вишиванка - один з символів України, який ідентифікує нас як націю.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 16.05.2019 13:11
    +11
    симон петлюра, 16.05.2019 12:31
    Эля оплатила операцию Даше
    Лапатецкой
    Да, за Дашу Элине отдельное спасибо. Видимо, ее фонд уже начал работу.
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
      Sviatoslav Kudelych, 16.05.2019 13:20
    +10
    alefteev77, 16.05.2019 12:36
    Украинский язык игнорирует. Сборную игнорирует.
    Зато ти "язык" не ігноруєш !
    Ссылка
    симон петлюра
    online
      симон петлюра, 16.05.2019 13:43
    +5
    а фту только деньги может воровать а девочкам помочь не может всем нашим девочкам здоровья и ещё больших успехов и побед на тбш и во всех будущих играх.сражениях на корте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 16.05.2019 12:53
    +4
    alefteev77, 16.05.2019 12:36
    Украинский язык игнорирует. Сборную игнорирует.
    іронія
    Ссылка
    Сергей Руденко
      Сергей Руденко, 16.05.2019 13:12
    +3
    Где новость о том, что Элина оплатила полностью операцию Лопатецкой?
    Ссылка
    Sashamar
    online
    Sashamar, 16.05.2019 15:03
    0
    Сергей Руденко, 16.05.2019 13:12
    Где новость о том, что Элина оплатила полностью операцию Лопатецкой?
    Та хоч тут:
    https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto7274708.shtml
    До речі: Марта тільки що здолала Фогель, гравця топ-100
    Ссылка
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