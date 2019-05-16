ФОТО. Свитолина надела вышиванку и поздравила украинцев с праздником

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поздравила украинцев с Международным днем вышиванки и похвасталась своей уникальной вышивкой.
«Сегодня вся страна празднует День вышиванки – день украинского оберега! Надень вышиванку – поддержи Украину!», - подписала фотографию Свитолина.
Источник — Sport.ua
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https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto7274708.shtml
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Лапатецкой
Лапатецкой
Лапатецкой
Лапатецкой
https://www.eurosport.ru/tennis/story_sto7274708.shtml
До речі: Марта тільки що здолала Фогель, гравця топ-100
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