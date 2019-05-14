Тайсон ФЬЮРИ: «Стал королем хэвивейта, когда победил Кличко»

Тайсон Фьюри заявил, что считает себя королем супертяжелого веса:
«Я бы хотел кое-что прояснить. Давайте-ка вернемся обратно в ноябрь 2015 года. Тогда ни у кого не было сомнений в том, что Владимир Кличко был величайшим супертяжеловесом.
Но, когда я надрал ему задницу, то сам стал королем этого дивизиона»
Ранее Фьюри заявил, что завершит карьеру в 2019 году.
Источник — BoxingScene
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Даже ни одной защиты не провёл, просрал все из-за кокса.
Даже ни одной защиты не провёл, просрал все из-за кокса.
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