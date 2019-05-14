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Тайсон ФЬЮРИ: «Стал королем хэвивейта, когда победил Кличко»

Британец вспомнил победу над Владимиром Кличко

  • 14.05.2019 11:34
  • 615 просмотров
  • 2 комментария
Тайсон ФЬЮРИ: «Стал королем хэвивейта, когда победил Кличко»
© boxingscene.com. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри заявил, что считает себя королем супертяжелого веса:

«Я бы хотел кое-что прояснить. Давайте-ка вернемся обратно в ноябрь 2015 года. Тогда ни у кого не было сомнений в том, что Владимир Кличко был величайшим супертяжеловесом.

Но, когда я надрал ему задницу, то сам стал королем этого дивизиона»

Ранее Фьюри заявил, что завершит карьеру в 2019 году.

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Источник — BoxingScene

(2 голоса)

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Комментарии
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 14.05.2019 12:06
    0
    Владимир Кличко был чемпионом мира дольше всех, 12 лет. Фьюри-без году неделя.
    Даже ни одной защиты не провёл, просрал все из-за кокса.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 14.05.2019 12:02
    0
    Короли не валяются на ринге. А потом не прячутся. Король кокса может.
    Ссылка
    DKTheBest2
    DKTheBest2, 14.05.2019 12:06
    0
    Владимир Кличко был чемпионом мира дольше всех, 12 лет. Фьюри-без году неделя.
    Даже ни одной защиты не провёл, просрал все из-за кокса.
    Ссылка
    Trollface
      Trollface, 14.05.2019 12:02
    0
    Короли не валяются на ринге. А потом не прячутся. Король кокса может.
    Ссылка
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