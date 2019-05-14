Тайсон ФЬЮРИ: «Стал королем хэвивейта, когда победил Кличко»

Тайсон Фьюри заявил, что считает себя королем супертяжелого веса:

«Я бы хотел кое-что прояснить. Давайте-ка вернемся обратно в ноябрь 2015 года. Тогда ни у кого не было сомнений в том, что Владимир Кличко был величайшим супертяжеловесом.

Но, когда я надрал ему задницу, то сам стал королем этого дивизиона»

Ранее Фьюри заявил, что завершит карьеру в 2019 году.