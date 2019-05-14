Рим. Расписание украинок на 14-е мая

Во вторник, 14-го мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме сыграют три украинки.
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№41 WTA) дебютирует на «Internazionali BNL d'Italia» поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (№31 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №6. Начало встречи в 12:00 по Киеву.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA), которая является действующей двукратной чемпионкой турнира, стартует сразу со второго круга матчем против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко из Беларуси (№51 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте. Начало – не ранее 20:30 по Киеву.
Леся Цуренко, которая покинула соревнования одиночного разряда, сыграет парный поединок на корте №2 пятым запуском. В дуэте с Александрой Саснович украинка сразится против итальянского тандема Анастасия Гримальская / Джорджия Марчетти. Ориентировочное начало встречи – 18:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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