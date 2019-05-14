Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Рим. Расписание украинок на 14-е мая

Элина Свитолина и Даяна Ястремская начнут выступления на турнире в столице Италии

  • 14.05.2019 09:30
  • 1075 просмотров
  • 2 комментария
Рим. Расписание украинок на 14-е мая
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Во вторник, 14-го мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме сыграют три украинки.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№41 WTA) дебютирует на «Internazionali BNL d'Italia» поединком против испанки Карлы Суарес Наварро (№31 WTA). Встреча состоится первым запуском на корте №6. Начало встречи в 12:00 по Киеву.
 
Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA), которая является действующей двукратной чемпионкой турнира, стартует сразу со второго круга матчем против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко из Беларуси (№51 WTA). Поединок состоится четвертым запуском на центральном корте. Начало – не ранее 20:30 по Киеву.
 
Леся Цуренко, которая покинула соревнования одиночного разряда, сыграет парный поединок на корте №2 пятым запуском. В дуэте с Александрой Саснович украинка сразится против итальянского тандема Анастасия Гримальская / Джорджия Марчетти. Ориентировочное начало встречи – 18:00 по Киеву.
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    brutal2015
      brutal2015, 14.05.2019 11:13
    0
    Азаренко вчера за час разобралась с Чжан Шуай из топ-50. Элине будет непросто.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.05.2019 09:35
    +1
    День такий, що не засумуєшь
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 14.05.2019 09:35
    +1
    День такий, що не засумуєшь
    Ссылка
    brutal2015
      brutal2015, 14.05.2019 11:13
    0
    Азаренко вчера за час разобралась с Чжан Шуай из топ-50. Элине будет непросто.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности