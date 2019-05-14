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Сергей Стаховский – Цунг-Хуа Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго раунда на турнире в Кванджу

  • 14.05.2019 07:10
  • 246 просмотров
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Сергей Стаховский – Цунг-Хуа Ян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Taiwan Santaizi Challenger. Сергей Стаховский
Во вторник, 14-го мая, 33-летний украинский теннисист Сергей Стаховский (№112 ATP) проведет поединок второго круга на челленджере в южнокорейском городу Кванджу.
 
Соперником Стаховского станет 28-летний тайванский теннисист Цунг-Хуа Ян (№290 ATP).
 
Время начала матча – 07:00 по киевскому времени.

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Источник — Sport.ua

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