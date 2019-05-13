Леся Цуренко – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 13-го мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№26 WTA) проведет матч первого круга.
На старте турнире украинка сразится против представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (№38 WTA). Поединок пройдет первым запуском на корте №3, время начала матча – 12:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались четыре раза, счет равный. Две последние встречи остались за украинкой (Хобарт-2018 и Дубай-2019).
Во втором круге победительница матча сыграет с Петрой Квитовой (№5 WTA) из Чехии.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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