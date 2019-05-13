Рим. Расписание украинок на 13-е мая

В понедельник, 13-го мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме сыграют три украинки.

Леся Цуренко (№26 WTA) сыграет первым запуском на корте №3. Ее соперницей станет представительница Казахстана Юлия Путинцева (№38 WTA). Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Украинские парницы Людмила и Надежда Киченок на турнире в Риме выступят раздельно.

Надя в дуэте с Эбигейл Спирс из США сыграет против немецко-чешской пары Юлия Гёргес / Каролина Плишкова сразу же после матча Цуренко – Путинцева. Ориентировочное время начала – 13:30.

Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок состоится четвертым запуском на корте №6. Ориентировочное время начала – 16:30.

Даяна Ястремская выйдет на корты во вторник. В этот же день парную встречу проведет и Леся Цуренко. Напомним, что Элина Свитолина стартует со второго круга.