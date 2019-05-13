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Рим. Расписание украинок на 13-е мая

Три украинские теннисистки в понедельник стартуют на турнире в Италии

  • 13.05.2019 09:48
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Рим. Расписание украинок на 13-е мая
© Jimmie48 Photography. Леся Цуренко
В понедельник, 13-го мая, на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме сыграют три украинки.
 
Леся Цуренко (№26 WTA) сыграет первым запуском на корте №3. Ее соперницей станет представительница Казахстана Юлия Путинцева (№38 WTA). Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Украинские парницы Людмила и Надежда Киченок на турнире в Риме выступят раздельно.
 
Надя в дуэте с Эбигейл Спирс из США сыграет против немецко-чешской пары  Юлия Гёргес / Каролина Плишкова сразу же после матча Цуренко – Путинцева. Ориентировочное время начала – 13:30.
 
Люда в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Деми Схюрс (Нидерланды). Поединок состоится четвертым запуском на корте №6. Ориентировочное время начала – 16:30.
 
Даяна Ястремская выйдет на корты во вторник. В этот же день парную встречу проведет и Леся Цуренко. Напомним, что Элина Свитолина стартует со второго круга.
 
 
 
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Источник — Sport.ua

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