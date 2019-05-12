Новак Джокович – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 12 мая, на грунтовом Мастерсе в Мадриде состоится финал у мужчин.
Поединок Новак Джокович – Стефанос Циципас начнется в 19:30 по Киеву.
Ранее теннисисты провели один матч, победил молодой грек (Торонто-2018).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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