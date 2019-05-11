Новак Джокович – Доминик Тим. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 11 мая, на грунтовом Мастерсе в Мадриде пройдут матчи 1/2 финала у мужчин.
Поединок Новак Джокович – Доминик Тим начнется в 17:00 по Киеву.
Победитель матча в финале встретится с Рафаэлем Надалем или Стефаносом Циципасом.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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