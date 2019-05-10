Стэн Вавринка – Рафаэль Надаль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Про що мова,да де Ярмоленко себе показав що він може грати в Борусії,Вест хемі,за збірну на чемпи...

В прошлом году Даяна уже выигрывала Рим, только то был турнир ITF, а теперь ждем такого же резуль...

23:00 — Stanislav Matusevych

Тут было прогнозируемо, а вот в финале - не очень. Пожалуй, у Кики шансов не меньше, чем у Симоны...

22:58 — Сергей Богданов

Знатная заруба будет, девушки сейчас на ходу!