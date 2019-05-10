Стефанос Циципас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, десятого мая, на грунтовом Мастерсе в Мадриде пройдут матчи 1/4 финала у мужчин.
Поединок Стефанос Циципас – Александр Зверев начнется в 20:30 по Киеву.
Победитель матча в 1/2 финала встретится со Стэном Вавринкой или Рафаэлем Надалем.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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