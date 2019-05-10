Стефанос Циципас – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

А теперь посмотрите на жен/девушек наших футболистов, земля и небо)

"из России ИЛИ ТОЙ ЧАСТИ МИРА" забыл добавить. Ну а что ты хотел ? Для запада наш регион это в п...

Ви не праві, хлопці, стосовно Клоппа. В Зах.Європі все, що на сході Європи вважають Росією, це дл...

Для тих, хто мене мінусує скажу, що особисто я з Клопом не погоджуюсь, особливо коли нас порівнюю...

лох він. я блін в політиці південної америки не розуміюсь, але ж не називаю всіх мексиканцами. ну...

ні, люди з освітою так не вважають. бидло так вважає. не спорю, серед населення любої країни бидл...

20:04 — Laeda

Ну мы поняли шо ты кореец и зовут тебя дерьмо а фамилия лай

19:57 — rugby1970

"Он пока не может играть"? А что, мог???