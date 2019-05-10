Симона Халеп – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, десятого мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде пройдут матчи 1/2 финала.

Поединок Симона Халеп – Белинда Бенчич начнется в 15:30 по Киеву. Счет личных встреч 2:1 в пользу швейцарки.

Победительница матча в финале сразится с Кики Бертенс или Слоан Стивенс.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.