Симона Халеп – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, десятого мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде пройдут матчи 1/2 финала.
Поединок Симона Халеп – Белинда Бенчич начнется в 15:30 по Киеву. Счет личных встреч 2:1 в пользу швейцарки.
Победительница матча в финале сразится с Кики Бертенс или Слоан Стивенс.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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