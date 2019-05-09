Свитолина выиграла у Монфиса шикарный розыгрыш

Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис провели совместную тренировку на кортах Мадрида, где проходит престижный турнир Madrid Mutua Open.
Свитолина в Мадриде проиграла свой первый же матч француженке Полин Пармантье, тогда как Монфис продолжает свои выступления. В матче третьего раунда он сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
Источник — Sport.ua
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