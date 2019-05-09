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Свитолина выиграла у Монфиса шикарный розыгрыш

Украинка и француз провели совместную тренировку

  • 09.05.2019 16:53
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Свитолина выиграла у Монфиса шикарный розыгрыш
© twitter© Jimmie48 Photography. Еліна Світоліна
Украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис провели совместную тренировку на кортах Мадрида, где проходит престижный турнир Madrid Mutua Open. 
 
Свитолина в Мадриде проиграла свой первый же матч француженке Полин Пармантье, тогда как Монфис продолжает свои выступления. В матче третьего раунда он сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Highlight and ⏩ lowlight of yesterday’s practice 🤭🤯😡🤪🧩🧩

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

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Источник — Sport.ua

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