Свитолина выиграла у Монфиса шикарный розыгрыш

а я писал перед игрой что барсе финала невидать,команде где 10 человек играет ради того чтоб заби...

17:51 — Alex86 1

Вообще с потолка назвал суммы, а оно-то как близко оказалось к истине!

17:44 — p_s_l

По Роналду не было такого шума, когда он из Реала в Юве переходил, как переход Петряка из одного ...