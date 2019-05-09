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Пусан. Стаховский не смог пробиться в полуфинал в паре

Украинец завершил выступление на челленджере в Южной Корее

  • 09.05.2019 15:27
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Пусан. Стаховский не смог пробиться в полуфинал в паре
© Taiwan ATP Challenger
Украинский теннисист Сергей Стаховский завершает выступление на турнире в Пусане.
 
33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии в двух сетах потерпели поражение от тандема Андре Горанссон/Хантер Риз.
 
Четвертьфинал
Сергей Стаховский/Рубен Бемельманс (Украина/Бельгия) - Андре Горанссон/Хантер Риз (Швеция/США) 3:6, 4:6
 
Теннисисты провели на корте 1 час и 8 минут. Стаховский и Бемельманс потеряли по гейму на своей подаче в каждом сете и не воспользовались двумя брейкпоинтами, которые заработали за весь матч.
 
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Источник — Sport.ua

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