Пусан. Стаховский не смог пробиться в полуфинал в паре

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершает выступление на турнире в Пусане.
33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии в двух сетах потерпели поражение от тандема Андре Горанссон/Хантер Риз.
Четвертьфинал
Сергей Стаховский/Рубен Бемельманс (Украина/Бельгия) - Андре Горанссон/Хантер Риз (Швеция/США) 3:6, 4:6
Теннисисты провели на корте 1 час и 8 минут. Стаховский и Бемельманс потеряли по гейму на своей подаче в каждом сете и не воспользовались двумя брейкпоинтами, которые заработали за весь матч.
Ранее Стаховский выбыл из борьбы в одиночном разряде турнира в Пусане.
Источник — Sport.ua
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