ВИДЕО. Невероятный удар Монфиса

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг Мастерса в Мадриде. В матче 1/16 финала бойфренд Элины Свитолиной в трех сетах одолел Мартона Фучовича из Венгрии.
В концовке второй партии в одном из розыгрышей Монфис совершил то, за что его обожают многие болельщики. Удар вышел не заглядение.
Добавим, что в третьем круге Гаэлю предстоит сразится с Роджером Федерером.
MONFILS!!!!!(🎥@TennisTV ) #MMOPEN pic.twitter.com/bLtcBdvbU6— doublefault28 (@doublefault28) 8 травня 2019 р.
Источник — Twitter
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