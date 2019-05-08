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ВИДЕО. Невероятный удар Монфиса

Бойфренд Элины Свитолиной сотворил настоящий шедевр в матче с Фучовичем

  • 08.05.2019 17:59
  • 2009 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Невероятный удар Монфиса
© АТР. Гаэль Монфис
Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг Мастерса в Мадриде. В матче 1/16 финала бойфренд Элины Свитолиной в трех сетах одолел Мартона Фучовича из Венгрии.
 
В концовке второй партии в одном из розыгрышей Монфис совершил то, за что его обожают многие болельщики. Удар вышел не заглядение.
 
Добавим, что в третьем круге Гаэлю предстоит сразится с Роджером Федерером.
 
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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    yuryan
    yuryan, 08.05.2019 18:08
    +3
    Елінку б підучив!!! Красиві 15!
    Ссылка
    yuryan
    yuryan, 08.05.2019 18:08
    +3
    Елінку б підучив!!! Красиві 15!
    Ссылка
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