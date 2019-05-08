ВИДЕО. Невероятный удар Монфиса

Французский теннисист Гаэль Монфис вышел в третий круг Мастерса в Мадриде. В матче 1/16 финала бойфренд Элины Свитолиной в трех сетах одолел Мартона Фучовича из Венгрии.

В концовке второй партии в одном из розыгрышей Монфис совершил то, за что его обожают многие болельщики. Удар вышел не заглядение.

Добавим, что в третьем круге Гаэлю предстоит сразится с Роджером Федерером.