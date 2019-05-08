Свитолина начнет травяной сезон в Бирмингеме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет травяной сезон на турнире в Бирмингеме, который пройдет с 17-го по 23-е июня.

Для теннисистки это будет 5-й турнир Nature Valley Classic. В прошлом году Свитолина добралась до 1/4 финала.

Кроме того, планируется участие Леси Цуренко и Даяны Ястремской.