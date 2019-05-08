Свитолина начнет травяной сезон в Бирмингеме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет травяной сезон на турнире в Бирмингеме, который пройдет с 17-го по 23-е июня.
Для теннисистки это будет 5-й турнир Nature Valley Classic. В прошлом году Свитолина добралась до 1/4 финала.
Кроме того, планируется участие Леси Цуренко и Даяны Ястремской.
#Birmingham Entry List pic.twitter.com/ufhfWKgbVy— WTA Entry List UPDATES (@WTAEntryList) May 7, 2019
Источник — Sport.ua
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