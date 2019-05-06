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Рейтинг ATP. Джокович сохранил лидерство, Федерер вернулся в топ-3

Сербский теннисист начал 250-ю неделю на первой строчке

  • 06.05.2019 13:50
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Рейтинг ATP. Джокович сохранил лидерство, Федерер вернулся в топ-3
© ATP. Роджер Федерер
В мужском туре на прошлой неделе были сыграны только турниры в Мюнхене и Эшториле. Соревнования в Германии довольно неожиданно выиграл чилиец Кристиан Гарин, для которого это уже второй титул в сезоне (больше двух нет ни у кого). Благодаря этому он поднялся на 33-е место в мировом рейтинге.
 
На турнире в Португалии выиграл грек Стефанос Циципас, благодаря чему он поднялся на одну позицию.
 
Также в первой десятке случилось еще одно изменение: Роджер Федерер обошел Александра Зверева и вернулся в топ-3.
 
Продолжает лидировать Новак Джокович. Для него это уже 250-я неделя во главе мировой классификации. Больше только у Ивана Лендла (270), Джимми Коннорса (268), Пита Сампраса (286) и у Роджера Федерера (310).
 
Топ-10 рейтинга ATP
 
 
Что касается украинцев, то здесь без особых изменений. Отметим, что Сергей Стаховский поднялся на одну позицию. 
 
Украинцы в рейтинге ATP
 
 
 
В Чемпионской гонке первая восьмерка сохранилась, но некоторые теннисисты поменялись местами. На данный момент на поездку в Лондон претендуют: Джокович, Федерер, Надаль, Циципас, Тим, Медведев, Фоньини и Нисикори. 
 
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Источник — Sport.ua

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