Рейтинг ATP. Джокович сохранил лидерство, Федерер вернулся в топ-3

В мужском туре на прошлой неделе были сыграны только турниры в Мюнхене и Эшториле. Соревнования в Германии довольно неожиданно выиграл чилиец Кристиан Гарин, для которого это уже второй титул в сезоне (больше двух нет ни у кого). Благодаря этому он поднялся на 33-е место в мировом рейтинге.

На турнире в Португалии выиграл грек Стефанос Циципас, благодаря чему он поднялся на одну позицию.

Также в первой десятке случилось еще одно изменение: Роджер Федерер обошел Александра Зверева и вернулся в топ-3.

Продолжает лидировать Новак Джокович. Для него это уже 250-я неделя во главе мировой классификации. Больше только у Ивана Лендла (270), Джимми Коннорса (268), Пита Сампраса (286) и у Роджера Федерера (310).

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то здесь без особых изменений. Отметим, что Сергей Стаховский поднялся на одну позицию.

Украинцы в рейтинге ATP

В Чемпионской гонке первая восьмерка сохранилась, но некоторые теннисисты поменялись местами. На данный момент на поездку в Лондон претендуют: Джокович, Федерер, Надаль, Циципас, Тим, Медведев, Фоньини и Нисикори.