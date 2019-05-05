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Завацкая – Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Германии

  • 05.05.2019 11:25
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Завацкая – Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Detlef Gottwald. Катарина Завацкая
В воскресенье, пятого мая, украинская теннисистка Катарина Завацкая (№176 WTA) проведет финал на грунтовом турнире ITF в Германии с призовым фондом $60,000.
 
Соперницей 19-летней украинки станет 23-летняя чешка Барбора Крейчикова (№141 WTA). Ранее девушки не встречались.
 
Начало матча в 15:00 по Киеву.
 
Отметим, что Крейчикова выиграла 9 матчей подряд, победив в начале апреля на 80-тысячнике в Палм-Харборе. Чешка является ярко выраженным фаворитом у букмекеров.
 
Катарина Завацкая третий раз в карьере сыграет в финале 60-тысячнике, но пока не побеждала. В прошлом году Завацкая стала финалисткой турнира в Висбадене, когда он имел призовой фонд $25,000.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

 

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Источник — Sport.ua

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