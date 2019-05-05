Даяна Ястремская – Каролина Плишкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, пятого мая, третья ракетка Украины Даяна Ястремская (№38 WTA) стартует на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
18-летняя украинка сыграет против Каролины Плишковой (№5 WTA) третьим запуском на арене имени Аранчи Санчес. Ориентировочное время начала встречи – 15:00 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после встречи ATP Кирьос - Штруфф.
Ранее девушки не встречались.
Во втором круге победительница матча сыграет с Катериной Козловой или Чжан Шуай.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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