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Элина Свитолина – Полин Пармантье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мадриде

  • 05.05.2019 10:28
  • 504 просмотра
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Элина Свитолина – Полин Пармантье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В воскресенье, пятого мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартует на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
 
Лучшая украинская теннисистка начнет турнир матчем против француженки Полин Пармантье (№69 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №3. Начало матча – не ранее 13:30 по Киеву.
 
Ранее девушки встречались 2 раза, счет равный. Последний очный матч датирован 2015-м годом.
 
Во втором круге победительница матча сыграет с Юлией Путинцевой, которая представляет Казахстан.
 
Отметим, что Свитолина проиграла 5 из 8 поединков в Мадриде и ни разу не проходила дальше второго круга.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
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Источник — Sport.ua

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