Элина Свитолина – Полин Пармантье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, пятого мая, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) стартует на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

Лучшая украинская теннисистка начнет турнир матчем против француженки Полин Пармантье (№69 WTA). Поединок состоится вторым запуском на корте №3. Начало матча – не ранее 13:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались 2 раза, счет равный. Последний очный матч датирован 2015-м годом.

Во втором круге победительница матча сыграет с Юлией Путинцевой, которая представляет Казахстан.

Отметим, что Свитолина проиграла 5 из 8 поединков в Мадриде и ни разу не проходила дальше второго круга.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.