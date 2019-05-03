Мюнхен. Стали известны все полуфиналисты

В пятницу, 3 мая, на турнире ATP 250 в Германии состоялись поединки 1/4 финала.
Главной неожиданностью стал вылет действующего двукратного чемпиона Александра Зверева, который в трех сетах уступил Кристиану Гарину из Чили. Отметим, что во втором сете Зверев ушел с трех матчболов, а в третьем – не сумел реализовать два своих.
Мюнхен. 1/4 финала
Кристиан Гарин (Чили) – Александр Зверев (Германия) – 6:4, 5:7, 7:5
Марко Чеккинато (Италия) – Мартон Фучович (Венгрия) – 1:6, 7:5, 7:5
Гидо Пелья (Аргентина) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 4:6, 6:4, 0:6
Маттео Берреттини (Италия) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – 4:6, 7:5, 6:4
Пары полуфиналистов
Гарин – Чеккинато
Роберто Баутиста-Агут – Берреттини
Источник — Sport.ua
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