Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 3 мая, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№150 WTA) сыграет матч 1/4 финала на грунтовом 100-тысячника в Чарльстоне.
Соперницей украинки станет Эмма Наварро из США (№569 WTA).
Начало матча в 17:05 по Киеву.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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