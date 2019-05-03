Ангелина Калинина – Эмма Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Хай FFY_MRAZ переходе на інший сайт. Є сайти уболівальників шахтаря, от хай там і бздить

18:24 — Lion

Обида? Они друзья. Один канал имеют!

18:23 — Lion

Я не знаю что в твоем понимании нормально разговаривать. Ты хчешь убить Павелка это нормально?

18:22 — «ФФУ – М а ф і я!»

То что Коломойский говорил, это его мнение, возможно у него какая то обида на Суркиса или личная ...

18:20 — Lion

Португалия не будет подавать ничего. . Все было сделано по правилам это Люксембург и Португалия о...

18:20 — «ФФУ – М а ф і я!»

Где и когда я гадил? Я с тобой нормально разговариваю, пытаюсь, по крайней мере...Я больше других...