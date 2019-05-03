Сеул. Стаховский сыграет в парном финале

12:20 — Maccceo Plex Plex

«Вася» - будешь так к санитару обращаться, чтоб утку принес)

12:20 — FFY_MRAZ

Я думаю показания Крючкова тяжело будет на "0" умножить.. Разве что на много "0", но ничего, у су...

12:19 — Maccceo Plex Plex

Я знаю, что где-то, в глубине души, все дерьнамоские фаны хотели что-бы с Украины сняли очки, что...

12:18 — jekаfunny

вася, ты что то сам с собой уже базаришь, что то там приудмао себе, я за свои слова отвечаю, в о...

12:17 — jekаfunny

ну посмотрим кто быстрее в сизо окажется

12:15 — Maccceo Plex Plex

По ответу я понял что ты морознешься с отдачей))) И прослывешь вечной пистаболкой дырявой))

12:15 — Andi Popandopallo

Це було вже на сйті уефа