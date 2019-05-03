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Сеул. Стаховский сыграет в парном финале

Украинский теннисист сразится за титул

  • 03.05.2019 11:15
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Сеул. Стаховский сыграет в парном финале
© Open 13 Provence. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил в полуфинале челленджера в Южной Корее.

33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии в двух сетах обыграл дуэт Фрэнсис Рамкумар Раманатхан (Индия) / Брайден Шнур (Канада).
 
Сеул. Полуфинал парного разряда
Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Рамкумар Раманатхан / Брайден Шнур – 6:1, 6:3.
 
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Источник — Sport.ua

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