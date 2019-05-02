Чарльстон. Калинина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№150 WTA) победила во втором круге грунтового 100-тысячника в Чарльстоне. Украинка в двух сетах одолела представительницу США Алишу Паркс (№720 WTA).
ITF Чарльстон. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Алиша Паркс (США) - 6:2, 6:4
В матче 1/4 финала 22-летняя украинка сыграет с еще одной американкой Эммой Наварро (№569 WTA).
Напомним, что Калинина заявилась в квалификацию Ролан Гаррос
Источник — Sport.ua
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