Висбаден. Завацкая вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№186 WTA) продолжает побеждать на грунтовом турнире ITF в Германии с призовым фондом $60,000.
Во втором круге 19-летняя украинка в трех сетах одолела Валентини Грамматикопулу (№198 WTA).
Висбаден. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) – Валентини Грамматикопулу (Греция) – 6:4, 4:6, 6:2
В четвертьфинале Завацкая сыграет с победительницей матча между Катинкой Фон Дайхманн и Аранчой Рус.
Напомним, что Катарина Завацкая заявилась в квалификацию Ролан Гаррос.
Источник — Sport.ua
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