Висбаден. Завацкая вышла в четвертьфинал

Последние комментарии

Украина – Румыния – 0:0. LIVE 18:02 — johndow11 это которого за договорняки турнули? 17:58 — vitaha33 Але по грі наші значно краще виглядають, гостріше, рахунок нелогічний, абсолютно. Як такі румуни ... 17:50 — Istm у румынов легионеров в сборной немало, плюс они вчера поляков грохнули. 17:49 — Istm вратаря нахрен.

Касильясу придется завершить карьеру футболиста 18:01 — n.tkach Великий вратарь. Человечище. Выздоравливай, тебе есть, чему учить молодое поколение.

Чемпионский титул WBA перешел от Усика к Лебедеву 17:56 — Кирилл Бондаренко А что я мог напутать? Не понял сути вопроса...

Диллиан УАЙТ: «Усик пока не входит в топ-5 лучших супертяжей» 17:50 — Павел Рева Заголовок: Усик пока не входит в топ-5 лучших супертяжей. Статья: А Усик пока даже не супертяжело...