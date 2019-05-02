Сеул. Стаховский вышел в парный полуфинал

Украинский теннисист Сергей Стаховский победил в четвертьфинале челленджера в Южной Корее.
33-летний киевлянин в дуэте с Рубеном Бемельмансом из Бельгии в двух сетах обыграл дуэт Фрэнсис Кейси Алькантара (Филиппины) / Имаи Синтаро (Япония): 6:3, 6:4.
Сеул. Четвертьфинал парного разряда
Сергей Стаховский / Рубен Бемельманс – Фрэнсис Кейси Алькантара / Имаи Синтаро – 6:3, 6:4.
Отметим, что Стаховский покинул одиночный турнир в Сеуле.
Источник — Sport.ua
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