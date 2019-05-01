Чарльстон. Калинина стартовала с победы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№150 WTA) победила в первом круге 100-тысячника в Чарльстоне. Украинка в трех сетах одолела представительницу США Эйшу Мухаммад - 6:3, 1:6, 7:5.
Отметим, что это третья победа Калининой над Мухаммад.
ITF Чарльстон, первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Эйша Мухаммад (США) - 6:3, 1:6, 7:5
Во втором круге турнира в Чарльстоне 22-летняя украинка сыграет с победительницей матча между Алишей Паркс и австралийкой Эллен Перес.
Напомним, что Калинина заявилась в квалификацию Ролан Гаррос
Источник — Sport.ua
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