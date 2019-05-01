Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Чарльстон. Калинина стартовала с победы

Украинская теннисистка вышла во второй круг

  • 01.05.2019 20:20
  • 164 просмотра
  • 0 комментариев
Чарльстон. Калинина стартовала с победы
© WTA. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№150 WTA) победила в первом круге 100-тысячника в Чарльстоне. Украинка в трех сетах одолела представительницу США Эйшу Мухаммад - 6:3, 1:6, 7:5.
 
Отметим, что это третья победа Калининой над Мухаммад.
 
ITF Чарльстон, первый круг
Ангелина Калинина (Украина) - Эйша Мухаммад (США) - 6:3, 1:6, 7:5
 
Во втором круге турнира в Чарльстоне 22-летняя украинка сыграет с победительницей матча между Алишей Паркс и австралийкой Эллен Перес.
 
 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности