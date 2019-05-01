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Шафаржова сыграла последний матч в карьере

За карьеру чешская теннисистка выиграла 7 одиночных и 15 парных титулов

  • 01.05.2019 16:59
  • 226 просмотров
  • 1 комментарий
Шафаржова сыграла последний матч в карьере
© Twitter. Люси Шафаржова
Чешская теннисистка Люси Шафаржова и её соотечественница Барбора Штефкова проиграли в первом круге турнира WTA в Праге японке Макото Ниномии и Яне Сизиковой из России, ведя со счётом 8:5 на супер-тай-брейке и не реализовав два матчбола (4:6, 6:4, 11:13).
 
Этот матч стал последним для Шафаржовой, которая планировала завершить карьеру еще в начале сезона на Открытом чемпионате Австралии, однако не сыграла в Мельбурне из-за травмы запястья. За время выступлений в Туре 32-летняя чешка выиграла 7 одиночных титулов WTA и сыграла в финале Ролан Гаррос 2015, а в сентябре того же года поднялась на пятую позицию в мировом рейтинге. 
 
В парном разряде уроженка Брно завоевала 15 титулов, в том числе 5 на турнирах Большого Шлема, а в прошлом сезоне поднялась на вершину парного рейтинга. Пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. На Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро вместе с Барборой Стрыцовой завоевала бронзовые медали.
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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.05.2019 17:30
    0
    Как быстро летит время, очень крутая пара была с маттек-сандс, удачи в других начинаниях!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 01.05.2019 17:30
    0
    Как быстро летит время, очень крутая пара была с маттек-сандс, удачи в других начинаниях!
    Ссылка
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