Шафаржова сыграла последний матч в карьере

Чешская теннисистка Люси Шафаржова и её соотечественница Барбора Штефкова проиграли в первом круге турнира WTA в Праге японке Макото Ниномии и Яне Сизиковой из России, ведя со счётом 8:5 на супер-тай-брейке и не реализовав два матчбола (4:6, 6:4, 11:13).

Этот матч стал последним для Шафаржовой, которая планировала завершить карьеру еще в начале сезона на Открытом чемпионате Австралии, однако не сыграла в Мельбурне из-за травмы запястья. За время выступлений в Туре 32-летняя чешка выиграла 7 одиночных титулов WTA и сыграла в финале Ролан Гаррос 2015, а в сентябре того же года поднялась на пятую позицию в мировом рейтинге.

В парном разряде уроженка Брно завоевала 15 титулов, в том числе 5 на турнирах Большого Шлема, а в прошлом сезоне поднялась на вершину парного рейтинга. Пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. На Олимпийских играх в 2016 году в Рио-де-Жанейро вместе с Барборой Стрыцовой завоевала бронзовые медали.