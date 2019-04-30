Четыре украинки сыграют на турнире в Химках

01:32 — «ФФУ – М а ф і я!»

Ну что вы, кто будет марать руки об это овно? Та нет, он наверное об трамвай еще раз ударился...

00:58 — Поручик Ржевский

Кто-то настучал, видать, по морде, раз поумнел человек быстро...