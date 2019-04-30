Четыре украинки сыграют на турнире в Химках

Четыре украинские теннисистки стартуют в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 25 000$ RWB Ladies Cup 2019 в Химках, Россия.
В первом раунде дончанка 23-летняя Валерия Страхова, посеянная под первым номером, встретится с одной из победительниц квалификационного турнира, 17-летняя киевлянка Дарья Снигур сыграет с четвертой ракеткой турнира британкой Майей Лумсден, 18-летняя киевлянка Виктория Дёма на старте сразится с россиянкой Анной Моргиной, а киевлянка 24-летняя Ольга Янчук (3) померяется силами с Оксаной Селехметевой из России.
Источник — Теннисный Портал Украины
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.