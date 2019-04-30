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Четыре украинки сыграют на турнире в Химках

Украинские теннисистки поедут на 25-тысячник RWB Ladies Cup 2019

  • 30.04.2019 02:07
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Четыре украинки сыграют на турнире в Химках
© btu.org.ua. Валерия Страхова

Четыре украинские теннисистки стартуют в основной сетке турнира ITF с призовым фондом 25 000$ RWB Ladies Cup 2019 в Химках, Россия.

В первом раунде дончанка 23-летняя Валерия Страхова, посеянная под первым номером, встретится с одной из победительниц квалификационного турнира, 17-летняя киевлянка Дарья Снигур сыграет с четвертой ракеткой турнира британкой Майей Лумсден, 18-летняя киевлянка Виктория Дёма на старте сразится с россиянкой Анной Моргиной, а киевлянка 24-летняя Ольга Янчук (3) померяется силами с Оксаной Селехметевой из России.

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Источник — Теннисный Портал Украины

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